Madonna: "Amo Gaga, presto sul palco con lei"

10:11 - La storia tra Madonna e Lady Gaga sembra essere arrivata a un punto di svolta. Dopo mesi di punzecchiature pubbliche per il "plagio" della sua "Express Yourself" con "Born This Way", la signora Ciccone ha deciso di tendere la mano alla rivale. "Volete sapere una cosa? - ha detto durante uno show ad Atlantic City - io l'amo. L'imitazione è la più grande forma di lusinga. Un giorno saliremo sul palco insieme".

Una guerra in realtà combattuta da una parte sola perché in tutti questi mesi Lady Gaga non ha mai risposto. Al più lei si è limitata a... imitare la sua maestra. E' vero che la Germanotta ha conquistato posti nell'olimpo delle popstar utilizzando le stesse armi di Madonna: canzoni di grande presa ma anche grande attenzione al look e una scientifica strategia di scandali ed eccessi con cui tenere sempre alta l'attenzione su di sé.



Tutto bene fino a quando Madonna si è occupata di altro, ma una volta tornata in pista, per riprendersi lo scettro di regina non ha esitato a far sapere al mondo cosa pensasse della sua epigona, in particolare sottolineando il plagio di "Express Yourself" ogni volta che la eseguiva in concerto.



Ora qualcosa sembra essere cambiato. Durante il concerto di Atlantic City si è presa un attimo di tempo per esprimere un suo pensiero su Gaga. "Vorrei dedicare la prossima canzone a Lady Gaga - ha detto -. Volete sapere una cosa? Io l'amo. L'amo davvero. L'imitazione è la più alta forma di adulazione - ha aggiunto non senza un pizzico di veleno -. Un giorno, molto presto, saremo sul palco insieme. Dovete solo aspettare. Pensate io stia scherzando? Amo Lady Gaga!". E se in realtà stesse scherzando davvero?