Roberts: "Non voglio apparire una 25enne"

Semplice, spontanea e con un sorriso che ha stregato migliaia di fan. Julia Roberts della sua bellezza naturale ne fa vanto: "Non sono una donna di 40 anni (ne ha 44 per l'esattezza, ndr) che finge di averne 25. Non ho mai cercato di apparire diversa da come sono", ha detto alla rivista Elle. - Semplice, spontanea e con un sorriso che ha stregato migliaia di fan.della sua bellezza naturale ne fa vanto: "Non sono una donna di 40 anni (ne ha 44 per l'esattezza, ndr) che finge di averne 25. Non ho mai cercato di apparire diversa da come sono", ha detto alla rivista Elle.

"Per questo ho accettato il contratto con Lancòme: continua - alla mia età, sento di poter rappresentare ancora meglio le donne... Forse è questo il contratto che rende riconoscibile un'attrice di successo".



Ancora stupita di aver potuto trasformare la sua grande passione in un mestiere, aggiunge: "Non ho mai avuto l'intenzione di diventare famosa. Il mio unico desiderio era recitare".



E ricorda che vent'anni fa scattò qualcosa nella sua testa durante le riprese de "Il Rapporto Pelican". "Era tanto tempo che non mi capitava di leggere una sceneggiatura interesssante, ed ero ad un punto critico della mia carriera. Quel film ha segnato l'inizio di un nuovo ciclo: mi sono resa conto che i film potevano arriccchirmi, come persona. Sono una donna positiva per natura, ma quel film mi ha fatto capire che potevo affrontare anche ruoli oscuri".