P!nk: "Terrò mia figlia lontana dalla droga"

P!nk torna sulla spinta emotiva di dire la sua sulle diverse sfumature dell'amore: il buio, la luce, la felicità e la tristezza. L'album "The Truth About Love" è una presa di coscienza della sua famiglia, della vita ma anche delle esperienze passate. La cantante svela anche l'amore per la figlia Willow a The New Review: "In passato ho avuto problemi con la droga per questo cercherò di tenerla lontana da mia figlia".

In questo c'è per la prima volta il produttore Greg Kurstin (Lily Allen, Red Hot Chili Peppers, Foster The People & The Shins) che, insieme ai suoi soliti collaboratori: Max Martin e Shellback, Billy Mann e Butch Walker e al cantautore/produttore Dan Wilson (Someone Like You di Adele), hanno realizzato l’album.



Dal suo debutto nel 2000, P!nk (Alecia Moore) ha pubblicato sei album (Can’t Take Me Home, M!ssundaztood, Try This, I’m Not Dead, Funhouse, Greatest Hits So Far!!!), venduto oltre 30 milioni di album, 65 milioni di singoli (quasi 20 milioni di brani digitali), oltre 1 milione di DVD in tutto il mondo e ha avuto ben 11 singoli nella top 10 della classifica Hot 100 di Billboard. Inoltre, 15 dei singoli di P!nk hanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche di almeno 1 o più Paesi del mondo. È la vincitrice di 3 Grammy Awards, 2 Billboard Music Awards, 5 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Awards, 2 People’s Choice Awards e molti altri premi.



L’ultimo album di P!nk, “Funhouse” ha debuttato al secondo posto della classifica Top 200 di Billboard e al primo posto nelle classifiche di Regno Unito, Australia, Olanda, Nuova Zelanda e Svizzera. L'album conteneva il singolo tormentone "So What", che ha aggiudicato a P!nk il secondo primo posto nella classifica Hot 100 di Billboard (dopo "Lady Marmalade"). Il suo album Greatest Hits So Far ha debuttato nella Top 10 in oltre 13 Paesi e ha portato al successo la hit "F ** ckin Perfect" che ha ottenuto il secondo posto della classifica Hot 100 di Billboard e "Raise Your Glass", terzo signolo che ha permesso a P!nk di raggiungere il primo posto nella classifica di Billboard.