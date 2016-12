Keira Knightley: "Ero una schiava del lavoro"

foto Vogue Correlati COME ANNA KARENINA 10:38 - Felicemente fidanzata con il musicista James Righton e protagonista della trasposizione cinematografica di "Anna Karenina", in uscita il 16 novembre, al fianco di Jude Law. Keira Knightley è al settimo cielo e a Vogue confessa: "Con il successo non avevo più una vita fuori dal lavoro", poi è arrivato l'amore vero e tutto è cambiato. - Felicemente fidanzata con il musicistae protagonista della trasposizione cinematografica di "", in uscita il 16 novembre, al fianco diè al settimo cielo e a Vogue confessa: "Con il successo non avevo più una vita fuori dal lavoro", poi è arrivato l'amore vero e tutto è cambiato.

La diva del cinema racconta che la sua vita non è sempre stata così felice. Keira ricorda che all'inizio il successo di film come "Sognando Beckham" e "I pirati dei Caraibi" l'ha letteralmente travolta.



La Knightley spiega che, a quei tempi, non aveva una vita "al di fuori del lavoro" e desiderava di non essere sempre al centro dell'attenzione. E così, per qualche tempo, Keira al posto di lavorare ha preferito dedicarsi ad altre attività come leggere e cucinare e, soprattutto, ha vissuto in Francia, lontano dai paparazzi.