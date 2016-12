Chiara Civello, romanticismo "brasiliano"

foto Alessio Pizzicannella Correlati GUARDA IL VIDEO DI "PROBLEMI" 11:03 - Nuova canzone e nuovo video (che Tgcom24 vi offire in anteprima esclusiva) per Chiara Civello. "Problemi", in portoghese "Problemas", è un brano composto in 24 ore con Ana Carolina e Dudu Falcao, rispettivamente la star e uno degli autori brasiliani più talentuosi in questo momento. Una canzone richiama il romanticismo di fine anni 60, primi anni 70, una celebrazione della viscerale affinità tra Italia e Brasile. - Nuova canzone e nuovo video (che Tgcom24 vi offire in anteprima esclusiva) per Chiara Civello. "Problemi", in portoghese "Problemas", è un brano composto in 24 ore con Ana Carolina e Dudu Falcao, rispettivamente la star e uno degli autori brasiliani più talentuosi in questo momento. Una canzone richiama il romanticismo di fine anni 60, primi anni 70, una celebrazione della viscerale affinità tra Italia e Brasile.

Una affinità che in quegli anni rese celebre Roberto Carlos grazie alle canzoni di Sergio Endrigo e viceversa.



"Problemas", attualmente nominata come miglior canzone del 2012 nella interpretazione di Ana Carolina, ha gia avuto un successo colossale in Brasile. "Problemi" nella versione di Chiara si spoglia di ogni riferimento spazio/tempo e ci trasporta in un'atmosfera notturna, una passeggiata solitaria tra West Holliwood e Holliwood Hills e racconta l'amore di un cuore vagabondo, di un amore irrisolto ..



Il video è stato diretto e prodotto da uno dei registi di video clip più acclamati in Italia, Marco Salom e ritrae impeccabilmente i due aspetti più forti di Chiara: la naturale eleganza e l'innata semplicità.