Biel disperata per la scomparsa del figlio

PAURA SUL SET 08:56 - Arriva nelle sale italiane il 21 settembre il thriller "I bambini di Cold Rock" di cui Tgcom24 regala un'anteprima esclusiva. Al centro del film la strana scomparsa di alcuni bambini. Secondo una leggenda locale è un uomo alto che li porta via. L'infermiera Julia (Jessica Biel) una notte si sveglia e corre nella stanza del figlio, dove non trova nessuno, mentre un enorme spettro nel corridoio scivola nell’oscurità con il suo bimbo (Jakob Davies). - Arriva nelle sale italiane il 21 settembre il thriller "di cuiregala un'. Al centro del film la strana scomparsa di alcuni bambini. Secondo una leggenda locale è un uomo alto che li porta via. L'infermiera Julia () una notte si sveglia e corre nella stanza del figlio, dove non trova nessuno, mentre un enorme spettro nel corridoio scivola nell’oscurità con il suo bimbo (Jakob Davies).

Durante l’inseguimento non si fermerà di fronte a nulla e rischierà tutto pur di salvarlo. Affiancata da un investigatore determinato, il tenente Dodd (Stephen Mchattie) e dallo sceriffo della cittadina (William B. Davis), la caccia è aperta e con essa la ricerca di risposte: Chi è “l’uomo alto”? Cosa ne ha fatto dei bambini? In breve tempo, la cittadina di Cold Rock avrà le risposte che cerca disperatamente e questo scuoterà profondamente la comunità.



Tra gli altri attori che danno vita alla cittadina di Cold Rock, ci sono Jakob Davies (Smallville), nei panni di David, il ragazzino portato via dall’Uomo alto, Samantha Ferris (Supernatural; V), Tracy, una madre single che fa del suo meglio per crescere due figlie adolescenti, Carol e Jenny, interpretate da Katherine Ramdeen, qui al suo primo ruolo importante, e Jodelle Ferland (Twilight: Eclipse); Teach Grant (Gunless) nei panni del loro vicino Steven; Eve Harlow (The Guard), Christine, un’amica e confidente di Julia; il caratterista Janet Wright (Corner Gas), che interpreta Trish, il proprietario della tavola calda; e Colleen Wheeler (X-Men: Evolution), che è la signora Johnson, una donna distrutta dalle avversità.