Perché hai deciso di fare un disco da solista?

"Lo scorso anno i “Mau Mau” hanno compiuto 20 anni e dopo tanto tempo penso sia normale avere voglia di provare cose nuove".

Cosa ne è rimasto dello spirito iniziale dei “Mau Mau”?

"L’ho ritrovata! Dopo sette album eravamo entrati in una specie di routine, soprattutto nei rapporti con l’esterno. Un nuovo album dei “Mau Mau” saprebbe stata routine. Con lo spirito dell’esordio ho riscoperto un approccio diverso. Restano inevitabilmente delle affinità ma con una nuova freschezza".

L’album si intitola “Vox Creola”. Cosa c’è di creolo in questo album?

"Solitamente viene usata per definire la “mescolanza” ma io l’ho intesa nel suo significato primordiale: “di nuova generazione”. Al centro di questo album c’è sempre la mia voce ma che utilizzo con un approccio diverso".

Seguirà un tour?

“Per forza di cose, l’anima della musica viene dal vivo. La band è pronta e inizierà in autunno. Non c’è ancora un calendario e prima faremo delle presentazioni in radio e televisione".



Questo album nasce a settembre 2011 quando riunisci una dozzina di musicisti in una cantina tra le colline delle Langhe, lazona dei grandi vini piemontesi. Dove di preciso?

"Al Bricco di Neive. In un agriturismo i cima a una collina".

Perché le langhe?

"Per quanto non siano al centro del mondo sono un serbatoio di immaginario incredibile. Mi piace viaggiare ma le langhe sono un luogo potente dove amo tornare".

Immagino abbiate bevuto parecchio vino, vista la location…

"Si, sto stappando le ultime bottiglie adesso: un buonissimo chardonnay del 2009. Ci siamo portati via le casse che rimanevano".

Continui a cantare alcune canzoni in piemontese, ti permette di esprimere concetti in modo più chiaro rispetto all’italiano?

"Sì. Nell’album c’è un brano piuttosto incazzato. La semantica e la coloritura del dialetto permettono a quell’arrabbiatura di emergere più facilmente".

In questo album c’è tanto passato, perché?

"Per quardarlo con il cinismo e la lucidità del presente e capire quale sia stato il percorso che ci ha portati dove siamo adesso. L’approccio non affatto è nostalgico".



C’è anche la Torino degli anni ’60 tra i brani. Perché hai deciso dei raccontarli?

"La situazione economica e sociale del tempo era disastrata ma caratterizzata da una grande speranza. Tutti i pensionati della Fiat dell’epoca sono dei privilegiati rispetto a coloro che ora lavorano nella stessa azienda. Le ultime dichiarazioni di Sergio Marchionne (amministratore delegato Fiat group ndr.) parlano chiaro".

Per che squadra tifi?

"Fieramente juventino, ma poco praticante".