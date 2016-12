Kathy Bates: "Ho un cancro al seno"

foto Ap/Lapresse Correlati SPLENDIDA 60ENNE 12:02 - L'attrice premio Oscar Kathy Bates, che vinse la statuetta nel 91 per "Misery non deve morire" di Rob Reiner, ha reso noto su Twitter di aver subito una doppia mastectomia, a seguito di un cancro al seno. "I miei seni non mi mancano tanto quanto Harry's Law" ha precisato l'attrice, che lo scorso maggio aveva dovuto abbandonare la serie tv dell'Nbc che la vedeva protagonista, per problemi di salute. - L'attrice premio Oscar, che vinse la statuetta nel 91 per "Misery non deve morire" di Rob Reiner, ha reso noto sudi aver subito, a seguito di un cancro al seno." ha precisato l'attrice, che lo scorso maggio aveva dovuto abbandonare la serie tv dell'Nbc che la vedeva protagonista, per problemi di salute.

"Saluti a tutti, mi dispiace per il lungo silenzio - ha scritto Bates sul social network - Due mesi fa hanno scoperto che avevo un cancro al seno e mi sto riprendendo da una doppia mastectomia... I miei seni non mi mancano tanto quanto Harry's Law. Grazie per tutti i vostri tweet gentili. Voi mi aiutate a uscirne".



Un nuovo ostacolo nella vita della Bates, che nel 2003 aveva già dovuto affrontare un tumore alle ovaie. Dopo una brillante carriera nel cinama, dal 2011 Kathy era protagonista del legal-drama della Nbc "Harry's Law". Aveva però dovuto abbandonare il set a maggio per problemi di salute, non dando più notizie ai suoi fan su Twitter, come era solita fare.