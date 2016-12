Christina velata e sensuale per "Your Body"

foto Twitter Correlati LE IMMAGINI DEL VIDEO 14:28 - Christina Aguilera è tornata, più sensuale che mai. Dopo aver vinto la sua personale battaglia con la bilancia, la popstar è infatti pronta per l'uscita di "Lotus", il suo nuovo album che uscirà il 13 novembre. Su Twitter la cantante ha condiviso in anteprima la copertina del primo estratto - dal titolo "Your Body" - in cui appare più sexy che mai, fasciata in un velo color carne che avvolge le sue (ritrovate) curve mozzafiato. è tornata, più sensuale che mai. Dopo aver vinto la sua personale battaglia con la bilancia, la popstar è infatti pronta per l'uscita di "Lotus", il suo nuovo album che uscirà il. Sula cantante ha condiviso in anteprima- dal titolo "" - in cui appare più sexy che mai,che avvolge le sue (ritrovate) curve mozzafiato.

Xtina ha svelato su Twitter alcuni dettagli del suo nuovo album "Lotus", pubblicando inoltre la copertina del primo estratto, dal titolo "Your Body". Il video del nuovo brano avrà un'anteprima speciale nel corso della puntata di "The Voice", il tralent dove la Aguilera veste il ruolo di giudice-coach.



"L'espressione di sé e la libertà sono i temi dell'album - ha fatto sapere la cantante su Twitter - L'album è una rinascita per me".



Rispondendo a chi le chiede spiegazione del titolo dell'album ("Lotus"), la Aguilera ha dichiarato : "Rappresenta un fiore indistruttibile che riesce a sopravvivere anche alle più difficili condizioni e continua a crescere vigoroso".



Parlando di "The Voice", la popstar si è detta entusiasta di farne parte, ma ha anche confessato di essere felice di continuare a mantenere il suo lato artistico e fare musica.