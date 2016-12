Nesli re della classifica: "Mai stato primo"

foto Ufficio stampa Correlati IL VIDEO "TI SPOSERO'" 16:26 - "Nesli raggiunge immediatamente la vetta della classifica di vendita FIMI/GfK. "Mai stato primo nella vita. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare mia madre e piangere tutte le lacrime di gioia che avevamo, la seconda è scrivere a voi, il mio bene più grande!! Siamo primi, noi siamo Nesli e noi siamo primi". ha scritto il cantautore su Facebook. - " Nesliving Vol.3 - Voglio " (Carosello Records) il nuovo disco diraggiunge immediatamente la vetta della classifica di vendita FIMI/GfK. "Mai stato primo nella vita. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare mia madre e piangere tutte le lacrime di gioia che avevamo, la seconda è scrivere a voi, il mio bene più grande!! Siamo primi, noi siamo Nesli e noi siamo primi". ha scritto il cantautore su Facebook.

"Piango come un bambino - conclude- e vi ringrazio uno ad uno per aver creduto in me. Io non vi abbandono, successo o non successo, resto quello che sono, quello che siamo! Oggi è la nostra festa amici miei, vi stringo forte, vi sento vicini, vi voglio bene!".



“Nesliving vol.3 – Voglio” è disponibile in due versioni: una standard e una deluxe solo per la catena Game Stop che conterrà oltre a 3 tracce esclusive, anche una t-shirt e la possibilità di partecipare a un secret show.