Vinicio Capossela adesso canta in russo

VINICIO IN VERSIONE INEDITA Vinicio Capossela presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo video "Utrennyaya Gimnastika", girato da Niccolò Bruna. Il cantautore canta in russo. Il titolo di Vladimir Vysotsky, "Utrennyaya Gimnastika", rimanda alla tradizione sovietica, incentrata sulla cultura del fisico possente, scolpito e prestante: non è un caso che alle Olimpiadi i russi e i paesi limitrofi abbiano sempre primeggiato sugli altri.

Ma Vysotsky coglie il pretesto per satireggiare su questo aspetto sociale, prendendo in pratica per i fondelli i connazionali, e ridendo di questa contemplazione esasperata del corpo. "In questo frangente l'esercizio ginnico è stato doppio, - rivela Capossela -. Da una parte, infatti, ho dovuto imparare a cantare in due lingue molto diverse dall'italiano, il russo e il greco, dall'altra l'intera canzone è stata sottoposta a un restyling compositivo, passando dal classico tempo binario a un 9/8, assai più difficile da sostenere".



Il 9/8 - come il 12/8 e il 6/8 - è un tempo composto e si divide in tre battiti o movimenti i cui accenti sono: forte, piano, piano. Ogni movimento o battito vale 3/8. E' tipico di alcune danze greche, ma anche di varie gighe irlandesi.