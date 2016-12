"The Rainband", tributo a Marco Simoncelli

foto Ap/Lapresse Correlati LE IMMAGINI DEL VIDEO 15:22 - A quasi un anno dalla scomparsa i "The Rainband", gruppo musicale di Manchester, omaggiano Marco Simoncelli con il singolo "Rise Again". La band ha pubblicato il brano in assoluta indipendenza, sostenendo inoltre una serie di iniziative benefiche. Tutti i proventi andranno alla "Fondazione Marco Simoncelli", associazione che stimola e promuove la partecipazione attiva degli sportivi più famosi nel campo del sociale. - A quasi un anno dalla scomparsa i "", gruppo musicale di Manchester, omaggianocon il singolo "". La band ha pubblicato il brano in assoluta indipendenza,inoltre. Tutti i proventi andranno alla "", associazione che stimola e promuove la partecipazione attiva degli sportivi più famosi nel campo del sociale.

"The Rainband" hanno presentato per la prima volta il singolo "Rise Again" - in cui appare in veste di ospite l'ex campione della superbike James Toseland al piano - lo scorso 16 giugno, durante il Moto GP di Silverstone.



In Italia il brano sarà presentato al pubblico in occasione della loro apparizione al San Marino Moto GP, che si svolge dal 13 al 16 settembre a Misano.



Per l'occasione, i "The Rainband" hannno realizzato una chitarra Fender dedicata a Marco Simoncelli, firmata da tutti i piloti. La chitarra sarà messa all'asta proprio e la prima offerta sarà di Valentino Rossi, collega e grande amico di Sic. Tutti i proventi andranno alla Fondazione Marco Simoncelli.



Numerose le personalità dello sport e della musica che hanno dato il loro contributo alla traccia a sostenuto la causa. Tra queste Mark Webber, Graeme Swann, Bradley Smith, The Kaiser Chiefs, Johnny Marr e Mike Joyce.