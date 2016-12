"Cantiamo a Verona pensando a Sanremo"

foto Olycom Correlati TRA RIVELAZIONE E SUCCESSO 14:24 - I Modà coronano "dieci anni di sacrifici e duro lavoro" all'Arena di Verona il 16 settembre per l'unico concerto del 2012, prodotto e organizzato da Ultrasuoni e Modà, sold out in pochi giorni. "Saremo accompagnati da una grande orchestra - spiega il vocalist e leader del gruppo Kekko a Tgcom24 -. Canteremo venti canzoni con ospiti Pau degli Jarabedepalo e un artista non musicale". Il prossimo obbiettivo? "Sanremo 2013, siamo pronti!". - Icoronano "dieci anni di sacrifici e duro lavoro" all'il 16 settembre per l'unico concerto del 2012, prodotto e organizzato da Ultrasuoni e Modà, sold out in pochi giorni. "Saremo accompagnati da una grande orchestra - spiega il vocalist e leader del gruppo-. Canteremo venti canzoni con ospiti Pau degli Jarabedepalo e un artista non musicale". Il prossimo obbiettivo? ", siamo pronti!".

Quale sarà la sorpresa di questo concerto/evento?

Ci affiancheremo all'Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e al Coro di Verona. In tutto 160 elementi diretti dal Maestro Charles Burgi. Con Burgi abbiamo anche fatto un bel lavoro per arrangiare i nostri pezzi e proporremo anche le nostre canzoni molto vecchie.



Quanti brani ci saranno in scaletta?

Una ventina.



Oltre a Pau degli Jarabedepalo ci sarà un altro ospite?

Sì. E' un artista, un grande artista che nulla ha a che vedere con la musica ma non posso dire di più.



Dopo dieci anni di carriera la consacrazione a Verona, qual è primo bilancio?

Non mi approccio all'Arena pensando tra me e me 'ma che bravo sei stato!'. Non mi passerà neanche per la testa. Piuttosto mi verranno in mente i momenti in cui sono nate certe canzoni come la prima, "Nuvole di rock" e quando ho composto il brano sul terrazzo, senza pianoforte... Sarà un bel viaggio-diario musicale tra le nostre canzoni.



Il nuovo album a che punto è?

Ormai è pronto.



Andrete a Sanremo?

Siamo carichi e ci piacerebbe moltissimo! Quest'anno poi il regolamento consente di portare due brani e proporremo sicuramente una bella canzone d'amore che sia anche spunto di riflessione...



L’evento sarà trasmesso in diretta integrale audio e video su RTL 102.5, Radio Italia, Radio Italia Tv e Video Italia.

Andrea Conti