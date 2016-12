Amanda Bynes sorpresa a fumare erba in auto

foto Ap/Lapresse 12:57 - La bad girl di Hollywood Amanda Bynes non riesce a stare lontano dai guai. I fotografi del magazine TMZ hanno infatti pizzicato l'attrice alla guida della sua auto, mentre aspirava lunghe boccate da una pipetta sospetta, di quelle utilizzate per fumare marijuana. A peggiorare la situazione è il fatto che la patente della Bynes era stata sospesa tre settimane fa, dopo che si era rifiutata di sottoporsi all'etilometro. - La bad girl di Hollywoodnon riesce a stare lontano dai guai. I fotografi del magazine TMZ hanno infatti pizzicato l'attricementre aspirava lunghe boccate, di quelle utilizzate per fumare. A peggiorare la situazione è il fatto chea, dopo che si era rifiutata di sottoporsi all'etilometro.

Si tratta dell'ultima bravata per Amanda Bynes, pizzicata al volante mentre fuma da una pipa sospetta, che sembra voler prendere a tutti i costi il titolo di "ragazzaccia di Hollywood" lasciato vuoto da Lindsay Lohan.



Amanda in passato ha già dimostrato di non essere una guidatrice particolarmente diligente. Dopo aver provocato due incidenti ed essere fuggita senza prestare soccorso, a inizio settembre la polizia ha infatti ufficialmente accusato l'attrice di essere un pirata della strada.



Tre settimane fa, inoltre, le autorità giudiziarie le avevano sospeso la patente dopo che non si era voluta sottoporre all'etilometro ad un posto di blocco. Nonostante il divieto, quindi, la Bynes si è messa ugualmente al volante fumando una pipetta dal contenuto sospetto, sperando di farla franca. E se finora era riuscita ad evitare le divise, non ha però potuto nulla contro i flash dei fotografi.