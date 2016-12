Cameron Diaz e Jennifer Lopez mamme super

foto Ufficio stampa Correlati TUTTI I SEGRETI DEL FILM 16:28 - In anteprima a Tgcom24 tutti i segreti del set di "Che cosa aspettarsi quando si aspetta" con Jennifer Lopez e Cameron Diaz, in sala dal 14 settembre. Al centro situazioni e disavventure del diventare genitori di cinque coppie tra cui Jules (Diaz), esperta tv di fitness, col compagno Evan (Matthew Morrison), ballerino di successo. Holly (Lopez), che non potendo avere figli, decide col marito (Rodrigo Santoro) di adottarne uno in Etiopia. - In anteprima a Tgcom24 tutti i segreti del set di "" con, in sala dal 14 settembre. Al centro situazioni e disavventure del diventare genitori di cinque coppie tra cui Jules (Diaz), esperta tv di fitness, col compagno Evan (), ballerino di successo. Holly (Lopez), che non potendo avere figli, decide col marito () di adottarne uno in Etiopia.

Poi c'è Wendy (Elizabeth Banks), costretta a rivedere le sue visioni idilliache sulla maternità quando per la prima volta la vive. Il suocero di Wendy, Ramsey (Dennis Quaid), che sta per ridiventare papà, grazie alla nuova moglie 'trofeo' Skyler (Brooklyn Decker). Rosie (Anna Kendrick), che rimane incinta dopo l'avventura di una notte con un ex compagno di scuola (Chace Crawford).



"Che cosa aspettarsi quando si aspetta" è liberamente ispirato all'omonimo vademecum sulla maternità di Heidi Murkoff che dal 1985 ha venduto oltre 35 milioni di copie nel mondo.



"Il libro è straordinario, ed è per questo che è così popolare - ha spiegato Jennifer Lopez -. Illustra settimana dopo settimana tutto ciò che ci succede. Le donne, per natura, durante la gravidanza sono sempre molto preoccupate che tutto vada bene. Ed infatti il libro dice 'Sicuramente sarà così. Non ti preoccupare. E' normale che tu ti senta in questo modo'. Credo che anche il film faccia lo stesso. Tende a rassicurare il pubblico attraverso le storie delle cinque protagoniste in dolce attesa, in modo divertente".