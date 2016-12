Lively: "Voglio avere trenta figli"

foto Allure Correlati MATRIMONIO SEGRETO

SPOSINI AL BACIO

SENSUALE PER "ALLURE" 11:24 - Blake Lively si è appena sposata - in gran segreto - con il collega Ryan Reynolds, ma è già pronta ad allargare la famiglia. "Ho sempre desiderato una famiglia numerosa - confessa al magazine "Allure" - Avrei trenta figli, se potessi ". E riguardo al fisico mozzafiato, la star di "Gossip Girl" ammette di non essere ossessionata dal suo aspetto: "Preferisco avere un po' di cellulite, ma provare tutte le gelaterie migliori". si è appena sposata - in gran segreto - con il collega Ryan Reynolds, ma è già pronta ad allargare la famiglia. "Ho sempre desiderato una famiglia numerosa - confessa al magazine "" -". E riguardo al fisico mozzafiato, la star di "Gossip Girl" ammette di non essere ossessionata dal suo aspetto: "".

Blake ha 25 anni, ma - a differenza di molte sue colleghe - ai party selvaggi ha sempre preferito la tranquillità delle mura domestiche. "Non bevo e non ho mai provato nessun tipo di droga. Non amo i club, in discoteca la musica è alta, non si riesce ad avere una conversazione - confessa, e poi ironizza - Inoltre non sono neanche una ballerina eccezionale. I miei amici mi chiamano la 'camminatrice veloce' perchè quando ballo i miei gomiti sono ovunque!"



La star di "Gossip Girl" ama godersi i piaceri della tavola e, nonostante il fisico mozzafiato, ammette di essere una buona forchetta. "Ovviamente il mio corpo ha molte imperfezioni, ma preferisco avere un po' di cellulite e fare un viaggio al Sud (degli Stati Uniti, ndr.) per provare tutte le gelaterie". E chissà se, nel prossimo viaggio, si porterà dietro anche il primo dei trenta bebè che desidera tanto.