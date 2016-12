Marco Carta batte "Il Pulcino Pio"

13:39 - Ci voleva Marco Carta con "Necessità Lunatica" per spodestare dalla vetta della classifica iTunes dei singoli "Il Pulcino Pio". Il cantante presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo video del singolo girato a Los Angeles. "L'America è bellissima, - dice - un altro mondo ma ci andrei solo per lavoro. Sono troppo legato alle mie origini e all'Italia". Anteprima tour il 26 novembre all'Atlantico di Roma e il il 29 novembre all'Alcatraz di Milano.

Cosa ti ha colpito dell'America?

Oltre ad essere un Paese bellissimo, ha un fascino particolare. Quando siamo andati a Hollywood mi hanno colpito le case splendide sul monte, così vicine e perfette. Ci abbiamo messo tre giorni a girare e montare il videoclip. Ricorderò sicuramente la bellissima macchina che ho guidato sulla Pacific Coast Highway.



Andresti a vivere lì?

Mi trasferirei per lavorare ma solo per un periodo, sono troppo legato all'Italia e alle mie origini. Se passa troppo tempo, sento poi la necessità di tornare.



Sei stato ospite del "Concerto del Vincitore" a Verona. Cosa ti piace di Alessandra ed Emma che erano le padrone di casa?

Alessandra ha un timbro di voce pazzesco. Mi ha colpito subito appena è entrata ad 'Amici' e poi ha un carisma eccezionale. Emma ha una grinta pazzesca.



Su Facebook spesso prendi in giro Annalisa che hai definito "paparazzo". Come mai?

(Ride, ndr) Beh a volte quando siamo insieme mi fotografa nelle situazioni più assurde. Con Annalisa è nata una bella amicizia e del tutto inaspettata, non avrei mai pensato che saremmo diventati amici.



Cosa vi lega?

Lo so che è un paradosso ma siamo talmente diversi che ci piacciamo!



Cosa dovranno aspettarsi i tuoi fan dal tour?

Tra qualche giorno metteremo a punto i dettagli. Di sicuro voglio che passi il messaggio del mio ultimo album e soprattutto mi voglio mostrare come realmente sono. Per questo non mancheranno i momenti divertenti ma anche quelli carichi di riflessione che avvengono quando introduco le canzoni che eseguo. Voglio far capire a tutti che sono un ragazzo normale e semplice.