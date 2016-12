Sold out per "Italia Loves Emilia"

foto Ufficio stampa 16:55 - Italia Loves Emilia, il concerto del 22 settembre al Campovolo di Reggio Emilia, a sostegno della popolazione emiliana colpita dal terremoto, è sold out con 150mila biglietti venduti. Appuntamento con 14 artisti da Laura Pausini a Giorgia, passando per Biagio Antonacci, Negramaro e Renato Zero. , il concerto del 22 settembre al, a sostegno della popolazione emiliana colpita dal terremoto, è sold out con 150mila biglietti venduti. Appuntamento con 14 artisti da, passando per

A commentare in diretta quel che accadrà sul palco sarà “Radio Loves Emilia” composto da: Radio 105, Radio 101, Radio Bruno, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo, Rds, RTL 102.5 e Virgin Radio, che ha promozionato l’evento incessantemente dai primi giorni di agosto coinvolgendo i 30 milioni di ascoltatori nel grande progetto Italia Loves Emilia. “Radio Loves Emilia" trasmetterà a reti unificate i suoni, le emozioni e la grande partecipazione del concerto del 22 settembre al Campovolo di Reggio Emilia.



A fronte della grande richiesta e in accordo con le autorità competenti, gli organizzatori hanno deciso di arrivare a quota 150mila biglietti, valutando che tale numero sia il limite entro il quale è possibile garantire la sicurezza e l’agilità di afflusso e deflusso dell’area del Campovolo.



Vista l'urgenza di dare una scuola ai 140mila studenti che devono tornare nelle aule, gli organizzatori e gli artisti hanno concordato che l’intera raccolta fondi sarà destinata alla ricostruzione di una o più scuole. L'utilizzo dei fondi, così come tutte le spese sostenute, saranno rigidamente controllati e revisionati da un apposito ente e documentati in tempo reale sul sito ufficiale www.italialovesemilia.it.