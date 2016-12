Britney patteggia con l'ex guardia del corpo

foto Olycom Correlati E BALLA IN UN TALK SHOW 10:53 - Forse anche su suggerimento di Simon Cowell, padre padrone di "X Factor", la neo giurata Britney Spears ha deciso di patteggiare con la sua ex guardia del corpo che l'aveva accusata di molestie. Secondo quanto riferito dal sito TMZ, Britney ha deciso di porre così fine una battaglia legale di due anni con Fernando Flores. - Forse anche su suggerimento di, padre padrone di "X Factor", la neo giurataha deciso di patteggiare con la sua ex guardia del corpo che l'aveva accusata di molestie. Secondo quanto riferito dal sito TMZ, Britney ha deciso di porre così fine una battaglia legale di due anni con Fernando Flores.

Fernando Flores ha raccontato più volte che Britney si faceva trovare nuda ogni volta che veniva convocato. Pare anche che una volta la star avesse chiesto alla guardia del corpo la cintura per punire i figli.



C'è da dire che Britney ha sempre respinto al mittente tutte le accuse ma dopo due anni di battaglia legale a quanto pare l'unica soluzione per mettere fine a tutta la vicenda era quella di patteggiare con pagamento in denaro. Secondo fonti interpellate da TMZ comunque sembra che la quantità di soldi non sia alta e neanche sufficiente a coprire le spese legali dei legali di Flores. Bisogna ora aspettare qualche giorno per capire come si muoverà l'ex guardia del corpo nei confronti di questa nuova ed inaspettata offerta.