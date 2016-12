Per Gaga e Timberlake nozze italiane

foto Olycom Correlati LADY GAGA, PROVE GENERALI PER L'ABITO NUZIALE

GAGA, SENZA VESTITI E'... MEGLIO

JUSTIN, ATTACCO DI PASSIONE PER LA BIEL

IL RITORNO SEXY DI JESSICA BIEL 10:20 - Tempo di matrimoni nel mondo del pop. Lady Gaga sarebbe alla ricerca di una chiesa a Venezia per celebrare le nozze con il suo Taylor Kinney. Secondo il "Sun" il prossimo ottobre, subito dopo il concerto milanese, i due faranno il sopralluogo decisivo. Ma un'altra stella del pop è pronta al grande passo nel nostro Paese: Justin Timberlake, che il 6 ottobre dirà sì a Jessica Biel a Bernalda, in provincia di Matera. - Tempo di matrimoni nel mondo del pop.sarebbe alla ricerca di una chiesa a Venezia per celebrare le nozze con il suo. Secondo il "" il prossimo ottobre, subito dopo il concerto milanese, i due faranno il sopralluogo decisivo. Ma un'altra stella del pop è pronta al grande passo nel nostro Paese:, che il 6 ottobre dirà sì aa Bernalda, in provincia di Matera.

Presentatasi l'altro giorno alla festa di chiusura delle Paralimpiadi vestita da sposa, Lady Gaga avrebbe quindi fatto le prove generali per il vero grande passo. D'altra parte è un po' di tempo che la Germanotta sembra voler prendere dimestichezza con matrimoni e abiti nuziali. Un mesetto fa aveva postato una sua foto con un altro vestito da cerimonia.



Secondo il "Sun" fonti ben informate avrebbero affermato che la popstar stia cercando una chiesa adatta alle sue esigenze a Venezia. La famiglia del suo fidanzato, Taylor Kinney, è stata infatti invitata a seguirla in Italia per il suo concerto di Milano e poi trasferirsi a Venezia, scrive il Sun, perché li Lady Gaga "spera di poter visitare alcune chiese con Taylor perché quando si sposerà lo farà in Italia".



Ma se per Gaga siamo ancora alle ipotesi, per un'altra popstar le nozze italiane sembrano essere molto più certe. Al punto che c'è anche una data. Dopo il matrimonio di Sofia Coppola, nell'agosto dell'anno scorso, Palazzo Margherita, trasformato dal regista de "Il Padrino" in un lussuoso resort a Bernalda, in provincia di Matera, ospiterà le nozze tra Justin Timberlake e Jessica Biel.



Stando alle voci più accreditate che si rincorrono il matrimonio molto intimo dovrebbe essere celebrato il 6 ottobre e festeggiato nel giardino di palme con piscina dal fondo nero, del Palazzo. Una grande festa di addio al celibato dovrebbe precedere le nozze, qualche giorno prima o proprio il 5 ottobre, e la location più probabile dovrebbe essere il lido Marina dei Ginepri Beach Restaurant, la spiaggia del benessere lucano a Marina di Pisticci, fra le preferite anche dalla regista Leone d'Oro 2010 di "Somewhere".