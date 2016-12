Perry e Mayer fanno follie allo strip club

foto LaPresse Correlati MOLTO PIU' DI UN FLIRT 09:48 - Katy Perry e John Mayer hanno fatto le ore piccole in uno dei più famosi strip club di Las Vegas, Spearmint Rhino, durante il fine settimana. Una fonte anomina ha raccontato al magazine People: "Erano assieme ad un gruppo ma poi si sono appartati per ballare... Insomma erano in uno strip club fatevi un paio di calcoli...". La neocoppia si è talmente divertita che è uscita dal locale alle cinque del mattino. hanno fatto le ore piccole in uno dei più famosi strip club di Las Vegas, Spearmint Rhino, durante il fine settimana. Una fonte anomina ha raccontato al magazine People: "Erano assieme ad un gruppo ma poi si sono appartati per ballare... Insomma erano in uno strip club fatevi un paio di calcoli...". La neocoppia si è talmente divertita che è uscita dal locale alle cinque del mattino.

Sembrava che i rapporti di Katy con John - che è stato l'ex di Jennifer Aniston, Jessica Simpson, Taylor Swift e Cameron Diaz - fossero conclusi dopo un breve flirt a fine agosto. Ma poi la cantante non ce l'ha fatta e ha ricontattato il cantautore per continuare ad uscire.



"Katy ha ancora il cuore spezzato dopo il divorzio con Russell Brand, un matrimonio durato 12 mesi - conclude la fonte -. Però poi ha incontrato John e si è data una possibilità. Vuole vedere come andranno le cose adesso".