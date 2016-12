Cameron Diaz va a letto con un... ghepardo

foto Ap/Lapresse Correlati AFFASCINANTE 40ENNE 09:10 - L'amore per il cinema di Cameron Diaz supera qualsiasi cosa, anche la convivenza con animali pericolosi. L'attrice, che si trova sul set del nuovo film di Ridley Scott "The Counselor", sta girando delle scene con un ghepardo in casa. Dal salotto alla camera da letto i due sono inseparabili. "Il felino s'è preso una cotta per Cameron", assicura una fonte al The Sun. - L'amore per il cinema disupera qualsiasi cosa, anche la convivenza con animali pericolosi. L'attrice, che si trova sul set del nuovo film di Ridley Scott "", sta girando delle scene con un ghepardo in casa. Dal salotto alla camera da letto i due sono inseparabili. "Il felino s'è preso una cotta per Cameron", assicura una fonte al The Sun.

Il personaggio interpretato da Cameron, Malkina, è una donna eccentrica che ama avere felini in casa. Ma non semplici gatti bensì un ghepardo.



Avere però un animale del genere libero sul set provoca sempre preoccupazione alla produzione e alla sicurezza, in qualsiasi momento potrebbe accadere un imprevisto. Alcune persone della sicurezza stanno sempre dietro le telecamere quando si girano le scene per poter intervenire in qualsiasi momento.



"The Counselor" uscirà nei cinema il prossimo anno e nel cast ha anche Brad Pitt, Penelope Cruz, Michael Fassbender e Javier Bardem.