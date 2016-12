Il Teatro Manzoni apre la nuova stagione

10:52

- Classici, commedie musicali, ma anche balletti e concerti. E’ un cartellone ricco e variegato quello che ilpropone agli spettatori per la stagione 2012-2013. Tanti i titoli in programma: si va da “(tratto dall’omonimo romanzo di Avery Corman) a “” di Pirandello (regia di Michele Placido) passando per “” di Marivaux.