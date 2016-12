Gemelli Diversi ripartono (quasi) da capo

foto Ufficio stampa Correlati DI NUOVO IN PISTA 08:15 - Ci sono voluti tre anni per il ritorno dei Gemelli Diversi, che hanno segnato in Italia il rap tra anni 90 e 2000. "Tutto da capo" è il nuovo album che contiene ben 15 inediti ed esce l'11 settembre. Dal reggae a influenze disco ma nonostante il titolo il marchio di fabbrica del gruppo è riconoscibile. "Qualcuno negli anni passati ci ha dati per finiti e separati, ma ci siamo solo presi una pausa creativa", hanno detto THG, Strano, Thema e Grido. - Ci sono voluti tre anni per il ritorno dei, che hanno segnato in Italia il rap tra anni 90 e 2000. "" è il nuovo album che contiene ben 15 inediti ed esce l'11 settembre. Dal reggae a influenze disco ma nonostante il titolo il marchio di fabbrica del gruppo è riconoscibile. "Qualcuno negli anni passati ci ha dati per finiti e separati, ma ci siamo solo presi una pausa creativa", hanno detto

"Tutto da capo" lascia presagire a un cambiamento radicale nel sound dei Gemelli Diversi. La canzone che dà il titolo al disco rispecchia la storia del gruppo, rendendo subito il biglietto da visita riconoscibile all'ingresso del loro nuovo "palazzo musicale". Poi via via si snodano gli altri brani come "Per farti sorridere", singolo di questa estate, che riecheggia le atmosfere storiche degli 883, venature dance con "Gucci bag", la disco beat di "Non ci controlli" e qualche assaggio di elettronica con "Spaghetti Funk Is Dead" che vede la partecipazione di J-Ax, fratello di Grido. Non mancano le atmosfere anni 90 con "I miei amici" e infine il reggae di "Con le mie mani". Insomma sarà anche vero che i Gemelli diversi ricominciano "Tutto da capo" ma nonostante gli sforzi non riescono ad andare oltre il proprio recinto che ha rappresentato il successo degli anni scorsi. E l'attesa di quel manifesto musicale, "Tutto da capo", lascia un retrogusto amaro. C'è da segnalare, comunque, che i brani più godibili su 15 - decisamente un po' troppi - sono le ballatone "Anni mesi giorni" e "Alla goccia".



Nonostante tutto, nella dichiarazione di intenti, i Gemelli Diversi hanno la percezione di dove stia andando la musica italiana, come è emerso durante l'incontro con la stampa a Milano: "Oggi i linguaggi musicali sono completamente cambiati rispetto a qualche anno fa e quello che stiamo vivendo oggi è un periodo musicale forse più coraggioso, in cui i generi più diversi si mischiano e il pop si nutre ormai dei più svariati linguaggi musicali che vanno dalla dance più arrabbiata fino al rap".

Andrea Conti