Christina Hendricks fetish per Ryan Gosling

Rossa esplosiva, regina di "Mad Men", una delle serie tv cult degli ultimi anni, Christina Hendricks sarà la prossima protagonista del film che vedrà Ryan Gosling debuttare alla regia, "How to catch a monster". E Gosling per lei ha pensato a un ruolo decisamente frizzante. "Il mio personaggio lavora in un club - dice Christina a "Vulture" -. No, non uno strip club. Ma un club fetish...".

Il film, le cui riprese inizieranno tra pochi giorni, è una sorta di moderna fiaba, con Christina nel ruolo di una madre single alle prese con due figli che scoprono una città sotterranea.



"Non ho idea di quale sarà il budget - ha spiegato la Hendricks - ma credo ci sia a disposizione un bel gruzzolo. Sono sicura che sarà un lavoro molto intelligente. Ryan ha già lo storyboard e immagini delle case e dei quartieri e sta raccogliendo le musiche".



Per lei lavorare con Gosling è una felicità. "E' il suo primo film importante e avrebbe potuto avere chiunque - spiega -. E' stato davvero gentile e per me il più grande dei complimenti. Mi ha mandato il copione in una bellissima scatola decorata con una piccola chiave per aprirla. L'ho letto e mi sono subito innamorata. Così ho richiamato Ryan e gli ho detto: "Sì, per piacere!".