Lively e Reynolds sposi in gran segreto

L'amore vince su tutto. Sul tempo, sulle chiacchiere e anche sulla formalità. E' quello che è successo a due degli attori più amati di Hollywood. Blake Lively (ex di Leonardo DiCaprio) e Ryan Reynolds (ex di Scarlett Johansson e Alanis Morissette) si sono sposati in gran segreto a Charleston in Carolina del Sud, come riporta People. Solo sessanta invitati per una cerimonia intima. Le due star stanno insieme da appena un anno.

Al termine del matrimonio gli sposini hanno invitato amici e parenti ad una serata danzante. Alla console non c'era un dj qualunque ma la rossa Florence Welch di Florence and the Machine. Poi è entrata in scena la cantante e attrice Bette Midler per eseguire le canzoni più romantiche.



L'amore e la passione tra Blake e Ryan è divampata al primo incontro. Blake era reduce dal fidanzamento con Leonardo DiCaprio mentre Reynolds aveva terminato il suo matrimonio con Scarlett Johansson. Galeotto fu il set di "Lanterna Verde".