Kristen, con "On The Road" fuori dal guscio

foto Ap/Lapresse Correlati SUL RED CARPET PER "ON THE ROAD"

PRIMO SENO NUDO PER KRISTEN

LE FOTO CON L'AMANTE 09:33 - Da noi arriverà soltanto ad ottobre, ma dopo la presentazione a Cannes, "On The Road", il film tratto dal capolavoro di Jack Kerouac, sta facendo il giro dei festival. Sul red carpet di Toronto è apparsa una Kristen Stewart radiosa, disponibile anche a parlare, brevemente, della sua rottura con Robert Pattinson. "Le cose stanno migliorando - ha detto l'attrice -, è tutto a posto". Pronti quindi per le passerelle per l'ultimo "Twilight". - Da noi arriverà soltanto ad ottobre, ma dopo la presentazione a Cannes, "On The Road", il film tratto dal capolavoro di Jack Kerouac, sta facendo il giro dei festival. Sul red carpet di Toronto è apparsa una Kristen Stewart radiosa, disponibile anche a parlare, brevemente, della sua rottura con Robert Pattinson. "Le cose stanno migliorando - ha detto l'attrice -, è tutto a posto". Pronti quindi per le passerelle per l'ultimo "Twilight".

Già, perché la traumatica rottura tra i due, dovuta al tradimento fatto dalla Stewart che ha intrecciato una relazione con il regista di "Biancaneve", Ruper Sanders, rischiava di creare seri imbarazzi al momento di promuovere l'ultimo capitolo della saga vampiresca, in uscita a novembre.



A quanto pare invece la ragion di Stato ha prevalso e i due sono venuti a più miti consigli. Intanto Kristen è concentrata su "On The Road", prima esperienza al di fuori del mondo di Bella ed Edward. "La cosa più bella di questo film è che può davvero rompere il tuo guscio - spiega -. Ho capito cose di me stessa che non avevo ancora realizzato. Che posso mostrare i miei sentimenti senza nemmeno esserne consapevole e non pormi troppe domande, e che sono in grado di non avere paura degli sconosciuti e persino non giudicare troppo gli altri".