"Pietà" di Kim Ki-duk vince il Leone d'oro

TUTTO SU VENEZIA 69 20:23 - "Pietà" del coreano Kim Ki-duk vince il Leone d'oro alla 69esima Mostra del cinema di Venezia. E' la storia di uno strozzino e dell'incontro con la madre. A "The Master" di Anderson il Leone d'argento e la Coppa Volpi miglior attore protagonista ex aequo a Philip Seymour Hoffman e Joaquin Phoenix. Delusione italiana tranne che per Fabrizio Falco Premio Mastroianni come migliore attore emergente ("E' stato il figlio" e "Bella addormentata"). - "" del coreanovince ilalla 69esima Mostra del cinema di Venezia. E' la storia di uno strozzino e dell'incontro con la madre. A" di Anderson ile lamiglior attore protagonista ex aequo a. Delusione italiana tranne che perPremio Mastroianni come migliore attore emergente (" e "").

"Pietà" è un film in cui si mescolano tante cose: il denaro, la vendetta, il perdono, la pietà e la maternità. La storia piena di quella violenza che caratterizza da sempre il regista racconta di un usuraio tra i più feroci capace di storpiare la gente pur di ricevere il saldo dell'assicurazione. Ma un bel giorno il demoniaco protagonista incontra una donna che dice di essere sua madre. Di fronte a questa signora lo strozzino è all'inizio diffidente, ma alla fine prevale in lui il suo desiderio di essere amato.



In realtà la donna non è davvero quella che lui crede, ma intanto l'animo di entrambi è cambiato verso il meglio.



"Paradise: Faith" del regista austriaco Ulrich Seidl vince il Premio speciale della giuria, gaffe sul palco perché viene scambiato il premio prima con "The Master" di Anderson.



Dunque delusione tutta italiana perché "E' stato il figlio" di Ciprì, "Bella addormentata" di Bellocchio e "Un giorno speciale" della Comencini non sono riusciti ad accaparrarsi i premi maggiori. "E' stato il figlio" di Ciprì ha vinto il premio per il migliore contributo tecnico per la fotografia. Miglior sceneggiatura al francese Olivier Assayas per il film "Aprés Mai".



Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile va a Hadas Yaron per "Fill the Void" dell'israeliana Rama Bursthein.



Il premio Orizzonti per il miglior cortometraggio YouTube è stato assegnato a "Invitation Yoo Min-Young". La giuria della sezione Orizzonti, capitanata da Pierfrancesco Favino, ha assegnato il premio per il miglior film a "Three Sister" di Wang Bing



Il film "Kuf" del regista turco Ali Aydin ha vinto il Leone del Futuro premio Venezia opera prima Luigi De Laurentiis, assegnato dalla giuria presieduta dal regista indiano Shekhar Kapur e consegnato da Luca e Paolo Il film, presentato alla Settimana della critica, è stato acquistato qualche giorno fa dalla Sacher di Nanni Moretti ed uscirà in sala anche in Italia.