Mosca, Pussy Riot bruciano un ritratto di Putin, ma Walesa chiede la grazia per il trio in carcere

- La band punk femminista russa diventata simbolo dell'opposizione a Vladimir Putin, nota con il nome di Pussy Riot, ha diffuso un nuovo video in cui mostra un ritratto del presidente russo in fiamme. Nel video alcune ragazze del gruppo ringraziano gli artisti internazionali che hanno appoggiato la loro causa e rinnovano l'appello alla lotta per la libertà d'espressione.

Il filmato è stato prodotto per gli Mtv Video Music Awards andati in scena giovedì 6 settembre a Los Angeles. La volontà del gruppo punk era quella di dare una risposta alla vasta campagna di mobilitazione fatta dai molti artisti internazionali in favore di Nadia, Katia e Masha, le tre ragazze condannate a due anni di detenzione per una performance, giudicata "blasfema", nella cattedrale di Mosca. Con questo video le femministe punk hanno voluto anche dimostrare che, anche se tre esponenti del gruppo sono in carcere, la loro battaglia continua.

Nonostante il gesto provocatorio delle Pussy, Lech Walesa, capo storico del sindacato Solidarnosc ed ex presidente polacco, premio Nobel per la Pace, ha chiesto a Putin di concedere la grazia alle tre ragazze in carcere. "Vorrei invitarla, signor presidente, pur ritenendo che lei sia rimasto colpito da questo misfatto, a concedere la grazia alle ragazze condannate", ha scritto Walesa in una lettera. L'ex leader ha quindi ricordato la sua lotta per la libertà e contro ogni forma di censura, chiedendo a Putin di trattare l'azione del gruppo Pussy Riot come un atto dalla "controversa creatività artistica".

Nel video in questione si vedono alcune delle Pussy Riot indossare il tradizionale passamontagna colorato e calarsi dal tetto di un edificio lungo una parete ricoperta da uno striscione che riporta il logo della band. Sempre sul palazzo si possono vedere i ritratti del dittatore bielorusso Alexander Lukashenko e quello di Putin, che viene successivamente dato alle fiamme. "Combattiamo per il diritto di cantare, pensare e criticare - affermano le ragazze nel video messaggio - Non importa quale sia il rischio, noi andremo avanti". Le ragazze ringraziano Madonna, i Red Hot Chili Peppers, Bjork e i Green Day, per il sostegno dimostrato durante le loro performance musicali.