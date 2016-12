Il Cile: "Ecco il mio video, un'odissea rock"

Insomma una soddisfazione dietro l'altra per Il Cile che raccoglie consensi da pubblico e critica per il suo disco d'esordio. I complimenti più belli? "Quando la gente si sente parte dei miei lavori, si rispecchia sui testi e mi dice di essere stata toccata dai miei pezzi", confessa.Non solo Il Cile. Il panorama musicale italiano si arricchisce di nuovi talenti come Andrea Nardinocchi . Il cantautore conosce bene i colleghi e per loro ha parole di stima: "Sono due artisti che hanno qualcosa da dire, un'urgenza espressiva sincera e viscerale".Il 5 ottobre parte il tour in quattordici concerti nei più importanti club italiani nei quali il giovane e promettente artista presenterà il suo disco d’esordio. Tra le tappe il 16 ottobre all'Alcatraz di Milano e il 20 all'Orion di Roma. C'è in serbo la partecipazione a Sanremo? "E' una vetrina oggettivamente importante e un traguardo innegabile per qualunque artista, un Festival che è storia della nostra musica".