Amanda Palmer, rockstar da 1 mln di dollari

NUDA PER (E CON) I FAN 12:40 - Esce lunedì "Theatre Is Evil", il nuovo album dell'ex cantante dei Dresden Dolls, Amanda Palmer. Un lavoro che è stato un piccolo evento. Infatti la Palmer per finanziarne la realizzazione ha lanciato una raccolta fondi tramite il sito Kickstarter arrivando a raccogliere più di un milione di dollari. " Io sono un'artista che viene dalla strada - dice a Tgcom24 -, sono abituata a farmi pagare direttamente dal pubblico per la mia performance". - Esce lunedì "", il nuovo album dell'ex cantante dei. Un lavoro che è stato un piccolo evento. Infatti la Palmer per finanziarne la realizzazione ha lanciato una raccolta fondi tramite il sitoarrivando a raccogliere più di un milione di dollari. " Io sono un'artista che viene dalla strada - dice a-, sono abituata a farmi pagare direttamente dal pubblico per la mia performance".

Personaggio poliedrico e pronto a stupire sempre, la Palmer, moglie dello scrittore di culto Neil Gaiman, può essere indicata come l'artista perfetta dell'epoca dei social network. Con una grande rete di contatti con i fan attraverso più mezzi, dal suo blog (dove spesso e volentieri oltre a mettere a nudo i suoi pensieri mette a nudo il suo corpo...) a Twitter dove ha oltre 600mila follower, ha utilizzato proprio Internet per crearsi un budget necessario alla realizzazione del nuovo album.



L'obiettivo iniziale era quello di raccogliere 100mila dollari, ovvero la cifra strettamente necessaria a registrare e produrre il disco. Lanciando la raccolta su Kickstar Amanda offriva vari benefit ai suoi "finanziatori", dal semplice album a (aumentando l'investimento) svariate opportunità di interagire con lei. Obiettivo raggiunto nel giro di sei ore. Un mese dopo, grazie alla passione e all'amore di 25mila fan, la cifra era arrivata oltre il milione.



Qualcuno dice che Internet sta uccidendo la musica. Tu hai dimostrato il contrario...

Si, assolutamente. Se questa è l'era degli artisti "social"... beh, sono nel posto giusto al momento giusto. Oltretutto sono una perfomer di strada, sono nata così, e quindi sono stata abituata a chiedere direttamente al pubblico di supportarmi in cambio della mia performance. Cosa che forse altri artisti non farebbero. Certo, non avrei mai pensato di arrivare a certe cifre, qualche centinaio di dollari sarebbero stati ok.



Con la tua precedente etichetta hai avuto un rapporto burrascoso. Hai scelto questa via per essere più libera?

Dopo la rottura con l'etichetta precedente ho pensato di cercarne un'altra ma francamente non ho trovato qualcuno che mi soddisfacesse completamente. Poi ho pensato al grande legame che ho con i fan, allo scambio continuo e quasi diretto che abbiamo e ho valutato che questa potesse essere una grande forza per camminare sulle mie gambe.



Hai detto che il tema dominante di questo lavoro è il senso di perdita.

Si. Le canzoni sono state scritte nel corso di un tempo piuttosto lungo, quasi tre anni, e in questo periodo mi sono trovata a fronteggiare molte perdite, tanto dal punto di vista emotivo che pratico. Posti, persone, idee... spesso sembrano scivolare via dalla tua vita.



