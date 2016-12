Baci saffici scaldano il red carpet di Venezia 69

foto LaPresse Correlati LESBO SOLO SUL RED CARPET

Se Robert Redford ha snobbato i fan che lo attendevano sul red carpet del Festival di Venezia, ci hanno pensato le attrici Josephine De La Baume e Roxanne Mesquida a scaldare l'atmosfera. Le due attrici, che interpretano le sorelle vampire in "Kiss of the damned" di Xan Cassavetes, si sono scambiate un bacio sul red carpet di "The company you keep" di Redford.

Dunque red carpet senza bagno di folla per Robert Redford che ha calcato, per la prima volta nella sua lunga carriera, la passerella veneziana, prima della proiezione ufficiale fuori concorso nel Palazzo del Cinema del Lido del suo ultimo film "The company you keep", che lo vede nel doppio ruolo di regista ed interprete al fianco del giovane Shia LaBeouf. Ma se quest'ultimo ha accontentato le tante giovani fan urlanti fermandosi a lungo a firmare autografi, chi sperava in un autografo o una foto ricordo di Redford è rimasto deluso.

Dunque red carpet senza bagno di folla per Robert Redford che ha calcato, per la prima volta nella sua lunga carriera, la passerella veneziana, prima della proiezione ufficiale fuori concorso nel Palazzo del Cinema del Lido del suo ultimo film "The company you keep", che lo vede nel doppio ruolo di regista ed interprete al fianco del giovane Shia LaBeouf. Ma se quest'ultimo ha accontentato le tante giovani fan urlanti fermandosi a lungo a firmare autografi, chi sperava in un autografo o una foto ricordo di Redford è rimasto deluso.



La star, pantaloni e camicia nera con giacca bianca, ha posato insieme alla moglie Lilly per fotografi e cameramen ma non si è avvicinato al pubblico in attesa dietro le transenne ai lati del tappeto rosso. La delusione è sfociata anche in qualche 'buuu' quando l'attore si è avviato all'ingresso della Sala Grande per l'inizio della proiezione.