Club Dogo giurano: "I ragazzi di oggi in P.E.S."

- Hanno portato l’hip hop da Milano in tutta Italia. Questa estate hanno fatto il pieno nelle radio (e non solo) con il pezzo "P.E.S." scritto insieme a Giuliano Palma. “Il nostro stile è cambiato nel tempo – spiega a Tgcom24 il cantante Guè Pequeno –, siamo partiti dall’underground e se ora facciamo canzoni più frivole non significa che ce lo abbiano imposto. Preferiamo fare canzoni vere anche se più leggere”.

Perché avete deciso di fare un pezzo su "P.E.S."?

È un tributo ma, è anche una scusa per parlare di altre cose. Il pezzo racconta delle storie dal mondo del calcio ma anche il disagio di nostri amici che pur avendo un buon titolo di studio non trovano lavoro e passano, loro malgrado, il tempo a giocare seduti sul divano. Poi "P.E.S." è un pretesto popolare.

Avete passato insomma l’estate a "fumare" e P.E.S.?

Ma và, abbiamo passato l’estate a farci il c... in tour.

La collaborazione con Giuliano Palma è nata giocando davanti alla tv?

No, è un amico. Noi volevamo fare un pezzo un po’ reggae, glielo abbiamo proposto e a lui l’idea è piaciuta. Una serie di circostanze fortunate ha fatto il resto. Inoltre Giuliano è un grande appassionato di calcio.

Quanto conta l’immagine nell’hip hop?

Nel rock conta molto, nell’hip hop è tutto. I rapper americani hanno sempre parlato di firme e marchi. Nel tempo però lo stile è cambiato, i rapper ora si vestono Dolce e Gabbana.

La moda influisce sull’hip hop o viceversa?

Si influenzano a vicenda, è un circolo vizioso.

Vi sentite un esempio per i giovani?

Non ci pensiamo. Non vogliamo avere questa responsabilità. Siamo musicisti e non educatori.

I vostri fans sono cambiati nel corso degli anni. Ora pensate ci siano tra di loro più ragazzini di 14 anni o più tamarri?

Sono più di tutto. Lo sdoganamento al grande pubblico è avvenuto con gli ultimi due dischi.

Ai vostri concerti ci sono anche bambini di 10 e 11 anni accompagnati dai genitori...

Si è così, e stanno anche tornando quelli che ci avevano abbandonati etichettandoci come commerciali.

Mamme groupie ne avete?

Certo. Quando autografi i dischi arrivano la figlia diciottenne con la mamma giovane e non sai quale scegliere.

Lo scorso anno J-Ax fece un video per dire che il Pdl gli aveva copiato il pezzo "Gente che spera", poi tutto si sgonfiò in poco tempo. Cosa ne pensate?

I nostri studi e quelli di Ax sono vicinissimi. Lo adoriamo. Quel caso è stato strano ma ogni artista ha il suo modo di esprimersi. Io ad esempio non farei mai un video ufficiale per rispondere a delle critiche. Probabilmente avrà agito sull’onda del momento.