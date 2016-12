Milano Film Festival capitale del cinema

foto Ufficio stampa 17:18 - Al via dal 12 al 23 settembre la 17esima edizione di Milano Film Festival. Diverse le sezioni previste. Concorso lungometraggio, aperto solo a opere prime e seconde di registi provenienti da ogni parte del mondo, e il tradizionale Concorso Cortometraggi, riservato a registi under 40, affiancati da Sezioni Fuori Concorso, film in anteprima, ospiti, workshop, eventi paralleli. - Al via dal 12 al 23 settembre la 17esima edizione di Milano Film Festival. Diverse le sezioni previste. Concorso lungometraggio, aperto solo a opere prime e seconde di registi provenienti da ogni parte del mondo, e il tradizionale Concorso Cortometraggi, riservato a registi under 40, affiancati da Sezioni Fuori Concorso, film in anteprima, ospiti, workshop, eventi paralleli.

Le proiezioni avverranno al Centro Teatro Strehler di Milano, al quale si affiancano numerosi altri luoghi della città, che si animeranno per 12 giorni di cinema, musica e incontri con ospiti e registi internazionali. Le location di questa edizione 2012 sono il Teatro Studio, il Parco Sempione, l’Auditorium San Fedele, Anteo spazioCinema, Spazio Oberdan, Cinema Ariosto, Cinema Palestrina, Cinema Rosetum e Cascina Cuccagna.



Ecco i 12 film selezionati in anteprima italiana, "L’âge atomique" di Héléna Klotz, premio Fipresci alla 62esima Berlinale, che racconta la notte degli adolescenti Victor e Rainer attraverso una Parigi che si fa teatro generazionale con un ritmo sfaldato e musicale. L'opera prima "Un gând, un vis, Doyle... si-un pix (A Dream’s Merchant)" del rumeno Bogdan Ilie-Micu, che ricostruisce il viaggio del ventiseienne Mihai dalla Romania a Ulan Bator a bordo di Doyle, la sua motocicletta; "Tiens moi droite" dove il diario di una malattia come la scoliosi diventa l’occasione per un film che ha il ritmo delle illustrazioni e delle installazioni della regista/narratrice; i pugili carichi di sogni e desideri di "China Heavyweight" di Yung Chang.



E ancora lo scontro tra il cinema e il regime cambogiano di Pol Pot al centro di "Le sommeil d’or" di Davy Chou; le due opere colombiane "Chocó" di Jhonny Hendrix Hinestroza e "La Playa D.C." di Juan Andrés Arango, che mostra la durezza della modernità per chi cerchi una vita onesta; "Francine", un potente ritratto femminile di una donna appena uscita dal carcere, interpretata dal premio Oscar Melissa Leo; "This Time Tomorrow", esordio di Shane Bissett, in anteprima mondiale, che indaga la fine di un amore giocando con timori apocalittici; il rumeno "Toata Lumea din Familia Noastra (Everybody in Our Family)" di Radu Jude dove un padre separato piomba in casa della ex-moglie creando un caos grottesco. Infine, il documentario di Raphaël Siboni "Il n’y a pas de rapport sexuel" che mostra e smonta un linguaggio commerciale per eccellenza, quello dell’immagine pornografica.