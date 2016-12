L'ex di Shakira reclama parte del patrimonio

foto LaPresse Correlati SEMPRE PIU' SEXY 16:42 - Piccoli problemi per Shakira. Forse la felicità della cantante con il fidanzato Piqué deve aver creato qualche malumore all'ex storico Antonio De la Rua. Quest'ultimo infatti, secondo i media locali, reclama dalla ex il 18% del suo fatturato, ossia 40 milioni di euro per 10 anni. La replica dell'avvocato di Shakira: "Nessun obbligo in seguito alla separazione consensuale sottoscritta nel 2010". Finirà qui? - Piccoli problemi perForse la felicità della cantante con il fidanzatodeve aver creato qualche malumore all'ex storico. Quest'ultimo infatti, secondo i media locali, reclama dalla ex il 18% del suo fatturato, ossia 40 milioni di euro per 10 anni. La replica dell'avvocato di Shakira: "Nessun obbligo in seguito alla separazione consensuale sottoscritta nel 2010". Finirà qui?

"La coppia - dice l'avvocato Heli Abel Torrado aveva firmato accordi pre-matrimoniali nei consolati colombiani di Miami e New York, che in base alle leggi del paese sudamericano formalizzano la separazione totale dei beni".



Eppure secondo fonti giudiziarie De la Rua, di 38 anni, avrebbe presentato una denuncia contro Shakira - della quale è stato compagno dal 2000 al 2010 - a Londra, sostenendo che ha diritto a una fetta dei 200 milioni di euro che la cantante avrebbe incassato durante il decennio, includendo il contratto per 100 milioni di dollari che ha sottoscritto con Live Nation Entertainment, la più grossa società di produzione di spettacoli dal vivo del mondo.



Una fonte anonima vicina alla vicenda, citata dalla stampa argentina, ha sottolineato che De la Rua "è soprattutto interessato ad alcune proprietà che la coppia ha comperato insieme, come una fattoria in Uruguay e un appartamento a New York".