Il divo Robert Redford strega Venezia 69

16 MINUTI DI APPLAUSI PER BELLOCCHIO 17:51 - Al Festival di Venezia è già partito il toto-Leone in vista della cerimonia di premiazione di sabato. Intanto al Lido è arrivato Robert Redford che presenta fuori concorso il film "The Company You Keep" di cui è sia regista sia interprete. L'attore che ha appena compiuto 75 anni in jeans, giacca, coppola bianca ed occhiali da sole ha stregato le fan e i paparazzi. - Al Festival di Venezia è già partito il toto-Leone in vista della cerimonia di premiazione di sabato. Intanto al Lido è arrivatoche presenta fuori concorso il filmdi cui è sia regista sia interprete. L'attore che ha appena compiuto 75 anni in jeans, giacca, coppola bianca ed occhiali da sole ha stregato le fan e i paparazzi.

"The Company You Keep" vede nel cast anche Susan Sarandon, Shia LaBeouf, Julie Christie, Sam Elliott, Jackie Evancho, Brendan Gleeson e Terrence Howard.



Tratto dal romanzo di Neal Gordon e adattato per lo schermo da Lem Dobbs, la pellicola ha come protagonista Jim Grant (Redford), avvocato per i diritti civili e padre single di Isabel. Jim viene messo sotto torchio da un giovane ed ambizioso giornalista che rende pubblica la sua vera identità, smascherandolo come ex militante di Weather Underground, latitante e ricercato per un omicidio avvenuto negli anni 70.



Ha così inizio una caccia all'uomo in tutta la nazione, e Grant non ha altra scelta che intraprendere un viaggio attraverso il Paese per tentare di provare la propria innocenza e ripulire il proprio nome.



"Un cast di qualità - lo definisce Redford - sono sensibile al lavoro dei buoni attori, anche dei giovani come LaBeouf che considero brillante. Aveva l'energia, l'intelletto e le capacità per portare in scena il reporter Ben Shepard". Shia LaBeouf, uno dei giovani attori più gettonati di Hollywood, commenta: "Quando mi chiamano dei registi come Redford mi sento baciato dagli dei".