I Ricchi & Poveri festeggiano 40 anni di amore

I Ricchi & Poveri tornano, a dieci anni dall'ultimo album "Parla Col Cuore", con un nuovo cd "Perdutamente amore", una raccolta per festeggiare 40 anni di carriera. La band propone anche quattro inediti: "Amore odio", "Musica Vita Mia", "Dimmi Che Mi Ami" e l'omonimo singolo "Perdutamente Amore", attualmente in rotazione radiofonica.

“Perdutamente amore” è la raccolta più completa di grandi successi dei Ricchi & Poveri, che nel disco reinterpretano 9 brani con cui hanno segnato la storia della musica leggera italiana, da “Sarà perché ti amo” a “Come Vorrei”, da “Mamma Maria” a “Cosa Sei”.



La storia dei Ricchi & Poveri inizia a Genova nel 1968, in piena era beat, sulla scia dei Mama's & Papa's. Il debutto di Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena (che abbandonerà il gruppo nel 1981) avviene al Cantagiro con il brano "L'ultimo amore", cover in lingua italiana di "Everlasting love" degli americani Love Affaire.



La band viene notata da Franco Califano, che diventa il loro primo produttore. Vendono più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo, scalando le classifiche italiane. Nel 1985 vincono il Festival di Sanremo con il brano "Se m'innamoro". La loro lunga e poliedrica carriera ha segnato la storia della musica leggera italiana degli ultimi quarant’anni grazie al successo internazionale di brani come “Sarà Perché Ti Amo”, “Mamma Maria”, “Che Sarà” e tanti altri.