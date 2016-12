Kelly Brook: "Mi piace fare la parte dell'oca"

foto FHM Correlati BOMBA SEXY

BACIATA DAL SOLE 13:04 - Ironizza un po' sulla sua fama di "bambolona senza cervello" Kelly Brook che posa in perizoma sul magazine maschile FHM e ammette: "Mi piace la mia reputazione di oca giuliva". Al contrario di altre bellezze dello show-biz, l'attrice e modella inglese è orgogliosa di aver fatto carriera grazie alle sue curve generose e al fatto di interpretare la parte della "ragazza sorridente, un po' svampita e con le tette grandi". - Ironizza un po' sulla sua fama di "bambolona senza cervello"che posa in perizoma sulammette: "". Al contrario di altre bellezze dello show-biz, l'attrice e modella inglese è orgogliosa di aver fatto carriera grazie alle sue curve generose e al fatto di interpretare la parte della".

Kelly è apparsa recentemente nella commedia irlandese "Keith Lemon: The Film ", dove è stata protagonista di alcune scene sexy. Il film ruota intorno alla figura di Keith Lemon - personaggio fittizio inventato dal comico inglese Leigh Francis - che arriva a Londra per diventare un imprenditore di successo.



Nella pellicola la modella ha ricoperto solo una piccola parte, che le ha però permesso di mettere in mostra le sue curve mozzafiato. Un ruolo, quello della "bambolona", che non la mette per niente a disagio.



"Se qualcuno mi dice 'Bene, devi essere sorridente, svampita e mettere in mostra il decolle' tu dici 'Ok, certo. Sarò quel tipo di donna' - confessa la Brooke, che poi aggiunge - Finora è questo che ho mostrato al mondo. Se dovessi prendere tutto sul serio diventerei pazza".