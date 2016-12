Lana Del Rey, la regina della musica si scopre

foto Gq Correlati SOFISTICATA SU "VOGUE"

08:28

- Per "" è la donna dell'anno eringrazia posando "" per la cover dell'edizione inglese del magazine. Le labbra rosso fuoco, lo sguardo magnetico, le mani e le braccia incrociate che coprono le parti intime, la 26enne rivelazione della musica indossa solo gioielli. E si mostra sensuale e ammiccante, e sembra quasi voler dire, per convincere i più scettici, "se non vi piace come canto almeno ammirate il mio fisico".