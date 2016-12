Bobby Solo: "Divento papà a 67 anni"

"Ho otto nipoti quindi sono un nonno. continua - Quando a 23 anni è nato il maschio non ero preparato e non sono stato un buon padre, non per cattiveria, ma per immaturità. Ora sarò molto più attento. E mi auguro di vivere 150 anni per stare il più possibile vicino a mio figlio".



Bobby Solo rivela anche come è venuto a sapere della gravidanza di Tracy Quade, 40 anni, sua moglie da 16 anni: "In modo buffo. Il volto di Tracy si stava arrotondando, mi disse che non le arrivava il ciclo e un po' pessimista, pensò di essere in premenopausa. Ma per me c'era qualcosa. Ho acquistato un test di gravidanza e in quindici secondi ho visto la linea rossa che saliva, come l'applausometro. Tracy ha detto: Oh my God, Roberto sono incinta".