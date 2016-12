A Venezia l'Italia punta su "Bella addormentata"

foto LaPresse Correlati TUTTO SU VENEZIA

IL CAST AL LIDO

AL CENTRO DELLE POLEMICHE

"LA DOLCE NAVE" DI KLEDI 11:15 - A Venezia c'è il film in concorso per l'Italia "Bella Addormentata". Il regista Marco Bellocchio è arrivato accompagnato dai tanti attori protagonisti del film da Alba Rohrwacher a Maya Sansa, ma anche Brenno Placido, Michele Riondino e tanti altri. Il film rievoca la vicenda di Eluana Englaro, già al centro di polemiche durante la lavorazione. Un lungo applauso ha accolto la prima proiezione in anteprima per la stampa. - A Venezia c'è il film in concorso per l'Italia. Il registaè arrivato accompagnato dai tanti attori protagonisti del film da, ma anchee tanti altri. Il film rievoca la vicenda di, già al centro di polemiche durante la lavorazione. Un lungo applauso ha accolto la prima proiezione in anteprima per la stampa.

Tutto si svolge, in vari luoghi d’Italia, in sei giorni, gli ultimi di Eluana Englaro, la cui vicenda resta sullo sfondo. Personaggi di fantasia dalle diverse fedi e ideologie le cui storie si collegano emotivamente a quella vicenda, in una riflessione esistenziale sul perché della vita e della speranza malgrado tutto.



Un senatore deve scegliere se votare per una legge che va contro la sua coscienza o non votarla, disubbidendo alla disciplina del partito, mentre sua figlia Maria, attivista del movimento per la vita, manifesta davanti alla clinica dove è ricoverata Eluana.



Roberto, con il fratello, è schierato nell’opposto fronte laico. Un “nemico” di cui Maria si innamora.



Altrove, una grande attrice cerca nella fede e nel miracolo la guarigione della figlia, da anni in coma irreversibile, sacrificando così il rapporto con il figlio. Infine la disperata Rossa che vuole morire, ma un giovane medico di nome Pallido si oppone con tutte le forze al suo suicidio. E contro ogni aspettativa, alla fine del film, un risveglio alla vita...