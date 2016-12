Conor: "Canto grazie allo scotch e al Web"

foto Ufficio stampa Correlati CARICA A TUTTO POP 12:08 - Uno scotch per legare il microfono e uno studio di registrazione in camera, video su YouTube e faccia tosta. Il 19enne Conor Maynard ha strappato così un contratto con la Emi, il cd "Contrast" in Inghilterra è al primo posto (esce il 18 settembre in Italia) ed è amatissimo da Pharrell Williams, Ne-Yo e Frank Ocean. "Eppure la mia vita non è cambiata molto", dice a Tgcom24. Il cantante è stato accolto da migliaia di fan in Piazza Duomo a Milano. - Uno scotch per legare il microfono e uno studio di registrazione in camera, video su YouTube e faccia tosta. Il 19enneha strappato così un contratto con la Emi, il cd "Contrast" in Inghilterra è al primo posto (esce il 18 settembre in Italia) ed è amatissimo da. "Eppure la mia vita non è cambiata molto",. Il cantante è stato accolto da migliaia di fan in Piazza Duomo a Milano.

Inizialmente Conor ha tentato la strada della recitazione con "Dream Team", una piccola produzione tv ambientata nel mondo della scuola. Un'esperienza che ha fatto da piccolo ma che comunque non l'ha convinto più di tanto. Di certo il passatempo preferito è cantare e se ne sono accorti i suoi amici. Su loro suggerimento Conor prende lo scotch e lega due microfoni, il letto al posto giusto e ricrea uno studio amatoriale dentro la sua stanza. E' il momento di farsi conoscere.



Il cantante decide di pubblicare su YouTube dei video: "Li guardavano mia mamma e i miei parenti", dice con sottile ironia. Poi via via Conor si specializza e crea dei piccoli video di qualità in cui ci mette letteralmente la faccia e da lì il successo in Rete.



Insomma qualcuno poi 'spiffera' alla persona giusta che c'è un ragazzino molto dotato in giro ed ecco che entra in scena Pharrell Williams, tra i produttori più rinomati della musica ed esclama, dopo averlo ascoltato: "Questo ragazzo cambierà la faccia della musica pop!". Con un padrino del genere difficile non collaborare con artisti internazionali e di talento del calibro di The Invisible Men, Pharrell Williams, Ne-Yo, Midi Mafia, Stargate e Frank Ocean e Rita Ora.



I numeri? Al momento Conor ha un totale di 90 millioni di views totali su YouTube, 390.000 follower su Twitter e quasi 500mila "like" su Facebook.



E non parlategli di Justin Bieber: "Abbiamo in comune l'età, però credo basta ascoltare quello che faccio e canto per evidenziare che la mia musica è molto diversa dalla sua. Non a caso il disco si chiama appunto, Contrast". Non solo musica ma anche riferimenti musicali differenti. Conor infatti apprezza molto il cantautore John Mayer: "Scrive dei testi stupendi".



In Italia il cantante è passato per una campagna promozionale senza sosta, senza mai lamentarsi e sempre entusiasta di vedere le sue fan in ogni angolo: "Quando sono arrivato in aeroporto ce n'era una cinquantina!", dice sorpreso. E tante altre ragazze lo hanno accolto in Piazza Duomo. Mille copie già vendute di "Contrast" da pre-order in occasione dell’instore in Mondadori.

