Laura Torrisi: "La mia vita senza pasta"

Laura Torrisi ha rischiato grosso per colpa di una celiachia non diagnosticata. Il primo episodio acuto risale a quando aveva solo 9 mesi. "Secondo il pediatra si trattava di allergia al latte - racconta l'attrice a "Ok Salute" - Me la sono vista brutta: sono finita in coma". Nel 2009 ha scoperto di essere celiaca e in casa il compagno Leonardo Pieraccioni si è adeguato alle sue abitudini alimentari, optando per cibi senza glutine.

Laura Torrisi ha scoperto di essere celiaca solo nel 2009, a seguito di continui problemi di digestione: "All'ospedale di Careggi, dove mi sono rivolta quattro anni fa, si sono meravigliati che nelle mie condizioni di celiaca al secondo stadio riuscissi a fare ancora una vita tutto sommato normale".



Da allora ha rivoluzionato la sua dieta, coinvolgendo nel cambiamento anche il compagno Leonardo Pieraccioni. "Per non cucinare due volte (una con glutine e una senza) abbiamo trovato un accordo: utilizziamo sempre la pasta senza glutine - confessa e poi aggiunge - Amici e parenti si adeguano: quando ci sono io preparano risotto per tutti. In casa la parola chiave è organizzazione".