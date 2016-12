Patty Pravo: "Sono sola, vivo al buio"

foto Olycom Correlati SIGNORA DELLA MUSICA 13:50 - Vive al buio, chiusa nella sua stanza, si alza solo per mangiare. E' un momento molto delicato per Patty Pravo, cheTv Sorrisi e Canzoni" il suo malessere, ma assicura che è pronta a tornare sul palco: "Non canto più, ma voglio rimettermi in piedi. Sono sola, ma chissà...". al, chiusa nella sua stanza, si alza solo per mangiare. E' un momento molto delicato per, che a causa degli attacchi di panico ha dovuto interrompere il tour e ora sta cercando di curarsi. La cantante racconta in esclusiva a "" il suo malessere, ma assicura che è pronta a tornare sul palco: "Non canto più, ma voglio rimettermi in piedi. Sono sola, ma chissà...".

"Spero di potermi riprendere, il palco è casa mia - racconta la cantante - se tutto dovesse finire mi dedicherò agli altri, chiederò a Gino Strada se c'è posto in uno dei campus di Emergency".



Patty racconta che da mesi soffriva di insonnia: "Ero stata ricoverata in una clinica, dormivo due tre ore a notte, stavo per impazzire, non ne potevo più. Poi si sono scatenati gli attacchi di panico. Trascorro giornate al buio, rinchiusa nella mia stanza, mi alzo solo per mangiare. Ho dovuto cancellare tutte le date del mio tour".



Poi torna indietro, al 13 agosto: "La voce si bloccava in gola, non usciva dal petto, mi sentivo la testa esplodere e sudare freddo. Ora devo curarmi. Voglio rimettermi in piedi". Cosa non rifarebbe la ragazza ribelle del Piper? "Se tornassi indietro rifarei tutto, mi sono sposata già quattro volte, anzi cinque, considerando il matrimonio in Irlanda con Riccardo Fogli. Oggi sono sola, ma non nego la possibilità di amare ancora".