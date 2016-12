Lana Del Rey conquista l'Australia

foto Vogue Correlati ANTI-LADY GAGA 10:39 - Look vintage-romantico e sguardo sognante, Lana del Rey ha attraversato il Pacifico per conquistare la copertina di "Vogue" Australia. Nonostante il successo planetario, la cantante ammette di avere ancora paura dei live. "Il placo non è il mio elemento - ammette al magazine - A volte mi inginocchio perchè tremo o sono emozionata dal pubblico. La cosa carina è che i bambini si sentono male per me e mi lanciano i loro pupazzi". - Look vintage-romantico e sguardo sognante,ha attraversato il Pacifico per conquistare la copertina di ". Nonostante il successo planetario, la cantante ammette di avere ancora paura dei live. "Il placo non è il mio elemento - ammette al magazine - A volte mi inginocchio perchè tremo o sono emozionata dal pubblico. La cosa carina è che".

Lo stile Fifty's di Lana Del Rey ha fatto scuola e in molti l'hanno salutata come l'anti-Lady Gaga. Ma lei per prima ammette di non essere molto attenta all'outfit o a fare tendenza, ma solo a vestire come più le piace. "Non esprimo mai me stessa attraverso gli abiti. Amo avere fiori nei capelli e i ragazzi che indossano la pelle, ma non sono una creativa... - confessa la cantante, che poi aggiunge - E da quando ho sette anni che ho dei gusti specifici e non li ho mai cambiati".



Schiva e poco attratta dalla mondanità e dai paparazzi, Lana si è distinta soprattutto per i riferimenti alla cultura pop americana e le sue sonorità cinematografiche. "Quando ho cominciato mi sentivo come la sceneggiatrice di un film ed è esattamente quello che sto facendo, sono davvero felice - ammette, e po svelo - Se tutto va bene, spero di poter fare presto un'incursione nel mondo del cinema, penso che mi piacerebbe molto".