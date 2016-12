Robbie Williams torna tutto d'oro e in forma

foto Twitter Correlati PALESTRATO SUL SET

VOLTO D'ORO PER IL CD 09:00 - Già su Twitter aveva pubblicato degli scatti che lo ritraevano felice e in forma dopo tanta palestra per girare il video del nuovo singolo "Candy", scritto insieme a Gary Barlow. Robbie Williams è pronto per il ritorno da solista, dopo la reunion con i Take That, per pubblicare "Take The Crown" che uscirà il 6 novembre. Rese pubbliche le due copertine del disco in versione standard e deluxe che ritraggono il cantante con il volto ricoperto d'oro.

"Dopo la reunion con i Take That, una sorta di vacanza dalla mia carriera, una pausa rigenerativa, - dice Robbie - desideravo tornare con un nuovo grande album solista. La mia priorità è stata scrivere ciò che io considero, e spero che tutti ne siano d'accordo, delle hit. Sono molto eccitato".



Poi parla del singolo: "E' una canzone estiva su una ragazza che pensa di essere magnifica. E lo sarebbe, se non fosse malvagia con i suoi modi. Ci sono brani che impiegano una vita per essere scritti ed altri che escono dalla tua bocca già pronti e non devi nemmeno starci a pensare. Non so perchè Candy sia nata così spontaneamente, è successo e basta”.



"Take The Crown" sarà disponibile in edizione standard con 11 brani, edizione deluxe arricchita con 2 bonus track + DVD The Making of/2 video dietro le quinte, vinile in edizione limitata.



“Take The Crown” Tracklist: 1. Be A Boy 2. Gospel 3. Candy 4. Different 5. Shit On The Radio 6. All That I Want 7. Hunting For You 8. Into The Silence 9. Hey Wow Yeah Yeah 10. Not Like The Others 11. Losers (featuring Lissie) - VERSIONE DELUXE 12. Reverse 13. Eight Letters Video – 1. Making The Album – It’s Not Like The Others (Behind The Scenes) 2. The Candyman Day 1 (Behind The Scenes) 3. The Candyman Day 2 (Behind The Scenes)