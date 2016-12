Miglio Verde,addio al gigante buono

foto Ap/Lapresse Correlati UNA VITA PER IL CINEMA 15:02 - Addio a Michael Clarke Duncan, il gigante buono de "Il Miglio Verde". Il suo cuore non ha retto: è morto in un ospedale di Los Angeles dove era stato ricoverato lo scorso 13 luglio per un infarto dal quale non si è più ripreso pienamente. A dare la notizia del decesso la sua fidanzata. L'attore aveva 54 anni. Divenne celebre nel 1999 per il ruolo di Coffey, il condannato a morte che faceva miracoli, nel film con Tom Hanks. - Addio a, il gigante buono de. Il suo cuore non ha retto: è morto in un ospedale di Los Angeles dove era stato ricoverato lo scorso 13 luglio per un infarto dal quale non si è più ripreso pienamente. A dare la notizia del decesso la sua fidanzata. L'attore aveva 54 anni. Divenne celebre nel 1999 per il ruolo di Coffey, il condannato a morte che faceva miracoli, nel film con

Alto quasi due metri, Duncan era noto anche per la sua voce profonda, e aveva lavorato anche in film di grande successo come "Armageddon" e "Fbi Protezione testimoni".



Nato a Chicago nel 1957, Duncan è stato cresciuto da una madre single che si è opposta quando il figlio voleva giocare a football portandolo così - involontariamente - verso la strada del cinema. Ma quando sua madre si è ammalata, Duncan ha lasciato il college, la Alcorn State University, per lavorare come buttafuori e mantenere la famiglia. E' stata la guardia del corpo di Will Smith, Jamie Foxx e altre stelle del cinema. Duncan è rimasto molto colpito dal'omicidio del rapper Notorious BIG per cui lavorava. Dopo un iniziale momento di tentennamento ha deciso poi di mollare tutto e dedicarsi a tempo pieno alla recitazione.