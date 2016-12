Niccolò Fabi rimette in circolo le buone idee

foto Simone Cecchetti Correlati LA SORPRESA DI NICCOLO' 12:32 - Niccolò Fabi rompe il silenzio discografico dopo tre anni e torna il 9 ottobre con "Ecco", nuovo album di inediti. Dal 4 settembre sul suo canale ufficiale di YouTube è possibile ascoltare "Una buona idea", primo estratto dall'album, in un'esclusiva versione live registrata all'Angelo Mai di Roma. La canzone parla delle buone idee utili in un momento difficile politico e sociale. rompe il silenzio discografico dopo tre anni e torna il 9 ottobre con, nuovo album di inediti. Dal 4 settembre sul suo canale ufficiale di YouTube è possibile ascoltareprimo estratto dall'album, in un'esclusiva versione live registrata all'Angelo Mai di Roma. La canzone parla delle buone idee utili in un momento difficile politico e sociale.

L'anticipazione fa parte di un progetto più ampio, "Angelo Mai Sessions", che connota da subito l'intenzione di affiancare al nuovo lavoro di studio una dimensione live che lo presenti al pubblico, dopo due anni di intensa attività concertistica, che ha visto Niccolò Fabi confrontarsi con differenti linguaggi musicali, dal teatro con il SoloTour ai palchi estivi accompagnato dalla sua band.



"Una buona idea" sarà in rotazione radiofonica e disponibile nei negozi digitali dal 7 settembre. Il brano, arricchito dalla partecipazione di Roberto Angelini, invita ad una riflessione su alcuni valori della vita sociale e politica di cui ci sentiamo tutti un po' orfani e sulla necessità di mettere in circolo delle "buone idee" utili alla collettività.



Scritto da Niccolò Fabi e realizzato insieme a Roberto Angelini, Gabriele Lazzarotti, Fabio Rondanini, Daniele "Mr Coffee" Rossi e Riccardo Parravicini, "Ecco", settimo album della sua carriera, è stato registrato in tre settimane in Salento, nello studio Posada Negro di Roy Paci.



Un disco particolarmente pieno di musica, di sonorità e colori diversi, dove la scrittura cantautorale si presta a elaborazioni di grande libertà musicale, con un vago sapore antico che molto più di una scelta stilistica di carattere "vintage" è ricerca di uno spirito autentico.