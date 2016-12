Billie Joe dei Green Day lascia l'ospedale

foto Ap/Lapresse Correlati CRONACA DI UN CONCERTO MAI AVVENUTO 16:16 - E alla fine da vera e consumata star del punk Billie Joe, il frontman dei Green Day, che aveva avuto un malore ed era stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, ha deciso di firmare per essere dimesso dal nosocomio. Trentamila i fan delusi che hanno atteso fino all'ultimo che lo show iniziasse. "Ci dispiace molto, torneremo la prossima estate", ha promesso la band. - E alla fine da vera e consumata star del punk Billie Joe, il frontman dei Green Day, che aveva avuto un malore ed era stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, ha deciso di firmare per essere dimesso dal nosocomio. Trentamila i fan delusi che hanno atteso fino all'ultimo che lo show iniziasse. "Ci dispiace molto, torneremo la prossima estate", ha promesso la band.

Il cantante starebbe quindi meglio e ha voluto autodimettersi, nonostante il parere contrario dei medici, che lo avrebbero tenuto in osservazione ancora una notte nel reparto di Medicina, dove era già stato trasferito e dove c'era una stanza per lui con al seguito il suo staff.



Intanto è dovuta intervenire la polizia, verso mezzanotte, davanti all'hotel Majestic di via Indipendenza, a Bologna, dove un folto gruppo di fan dei Green Day, reduci dalla delusione per l'annullamento del concerto previsto al Parco Nord, si era radunato nella speranza di vedere il gruppo. Gli addetti alla reception hanno tentato invano di spiegare ai ragazzi che la band, pur avendo effettivamente prenotato alcune stanze per la notte, aveva lasciato l'albergo in anticipo, dopo che il cantante e chitarrista Billie Joe Armstrong era stato portato in ospedale.



Per convincere i fan ad allontanarsi sono dovute intervenire alcune 'volanti' del 113.