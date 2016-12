Cronaca di un concerto mai avvenuto

foto Ap/Lapresse 16:43 - Mi chiamo E. e ho un certo numero di anni, mentre Lorenzo, mio figlio, di anni ne ha 16 e ama i Green Day, gruppo rock composto da Billie Joe Armstrong (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce secondaria) e Tre Cool (batteria). Li ama così tanto da chiedermi, quasi in ginocchio, di accompagnarlo al concerto: 2 settembre – Bologna, unica data italiana. Era la fine di marzo e già avevamo in mano i biglietti, già mi ero organizzata con Domenico, papà di Alice per fare il viaggio insieme. E finalmente il 2 settembre arriva, Lorenzo e Alice aspettano questo giorno da 4 anni, esattamente da quando hanno scoperto l’esistenza della band. - Mi chiamo E. e ho un certo numero di anni, mentre Lorenzo, mio figlio, di anni ne ha 16 e ama i Green Day, gruppo rock composto da Billie Joe Armstrong (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce secondaria) e Tre Cool (batteria). Li ama così tanto da chiedermi, quasi in ginocchio, di accompagnarlo al concerto: 2 settembre – Bologna, unica data italiana. Era la fine di marzo e già avevamo in mano i biglietti, già mi ero organizzata con Domenico, papà di Alice per fare il viaggio insieme. E finalmente il 2 settembre arriva, Lorenzo e Alice aspettano questo giorno da 4 anni, esattamente da quando hanno scoperto l’esistenza della band.

Si parte da Milano presto perché i cancelli aprono alle 12 e noi ci dobbiamo essere! Arriviamo a Bologna, il tempo è minaccioso ma non piove, meno male. Lasciamo i bagagli all'hotel (bellissimo e vicinissimo al luogo dell'evento), raggiungiamo a piedi il Parco Nord di Bologna e davanti a noi c'è già una folla immensa. I cancelli aprono puntuali e la folla comincia a entrare. Controlli, zaini aperti, ancora controlli, un signore della sicurezza ci chiede cosa contenga il nostro zaino – insalata di riso e macedonia, risponde Domenico - allora buon appetito, aggiunge l'addetto alla sicurezza. Dopo più di un'ora siamo dentro. Una marea di ragazzi già sotto il palco attende l'inizio del concerto, sono i primi ad essere arrivati ai cancelli, sono lì dalle 7 del mattino.



Lorenzo e Alice si guardano in giro, lo spettacolo folkloristico dei ragazzi che si muovono intorno a noi li attrae e li affascina, abbigliamento strano, creste di tutti i colori e di tutte le fogge: lo spettacolo in un concerto rock inizia prima, ora lo so! Prendiamo posto e puntualissimi anche in questo caso, alle 15 inizia il concerto che è preceduto da diverse band, tutte rigorosamente rock, che precedono l'arrivo dei mitici Green Day. Ci godiamo lo spettacolo sulla collinetta di fronte al palco, posizione strategica perché si vede benissimo senza essere travolti dalla bolgia del sottopalco. Ridiamo e ogni tanto guardiamo l'orologio, i ragazzi scherzano e fanno il conto alla rovescia, ancora quattro ore e ci siamo...



Tutto scorre bene, le canzoni gasano i ragazzi che nel frattempo sono diventati 25mila e l'atmosfera cresce, anche noi genitori ci guardiamo con l'aria di chi sta facendo una bella cosa, siamo lì con i nostri ragazzi che hanno gli occhi pieni di sole anche se il sole non c'è, ci guardiamo in giro, molti genitori, molte famiglie, io e Domenico pensiamo che il rock, in fondo, non ha età. Le ore si consumano tra una band e l'altra ma a un certo punto il personale addetto comincia a smontare gran parte della strumentazione. Mi scappa una battuta: come mai stanno smontando tutto? I ragazzi, con l'eccitazione di chi aspetta di vedere il suo idolo da quattro anni (e per uno che ne ha 16 è un sacco di tempo) mi dicono ridendo: eh, perché ci vogliono le Green-casse, con le Green-chitarre, la Green-batteria.. intanto tutto intorno è una Green-maglietta colorata, tutti, persino i più giovani (un bimbo aveva solo 7 anni) indossano magliette e fasce con disegnato i loro volti o scritti i titoli dei loro più grandi successi. Quello più gettonato è "American Idiot".



Forza allora, prepariamoci all'ascolto perché queste lunghe ore sono ormai passate ed è la loro volta. Ma si presenta sul palco un signore dell'organizzazione che molto velocemente ci dà un annuncio: "Forse qualcuno di voi già lo sa, mi spiace, il concerto finisce qui, i Green Day non suoneranno, Billie Joe è ricoverato all'ospedale di Bologna, la band non si può esibire... i biglietti verranno interamente rimborsati, potete raggiungere le vostre auto da ambo i lati del parco... Lo so che siete incazzati, figuratevi noi organizzatori... i Green Day torneranno a settembre del prossimo annoQ.



Poche parole, secche, fanno pensare a uno scherzo fino a che l'organizzatore aggiunge: "Ci hanno mandato un messaggio registrato è in inglese, ve lo facciamo sentire". Tre Cool e Mike Dirnt parlano, le voci sono proprio le loro, si scusano, dicono che ci rivedremo tra un anno. No, non è uno scherzo.



A questo punto temo il peggio, ora si arrabbiano, ora non li teniamo più, come faremo a uscire di qui? Di lì a poco si presenta ai nostri occhi un secondo spettacolo: i ragazzi, e sto parlando di una folla immensa, lasciano lentamente e in silenzio il luogo del concerto, non una imprecazione, non un gesto violento, parlano tra loro, riempiono le pagine di Facebook con i telefonini, alcuni si siedono con la testa tra le mani e piangono. Tra questi c’è anche Alice che non si dà pace, la delusione è troppo grande. Lorenzo la guarda, è sconvolto più dalla sua reazione che dalla delusione che ovviamente prova anche lui, mi dice: "Mamma, Alice è disperata, cosa facciamo?". Prova a darle questo, gli porgo un fazzolettino di carta.



Non c'è niente da fare, anzi sì, una cosa la si può fare: ascoltarli. Perché in quel momento non sei più la mamma di Lorenzo, o il papà di Alice, lo sei un po' di tutti. Tutti hanno voglia di parlare, di non farla finire così, allora scopri che quello che stava seduto accanto a te viene da Pisa e ci ha portato anche i suoi due cugini e il fratellino più piccolo; quello dietro viene dalla Sardegna e ha speso 300 euro per essere lì tra biglietto aereo, hotel e ingresso ed è pure la seconda volta che tenta di vederli, anche a Mestre gli era andata male.



Così la stessa collinetta che fino a un minuto prima pullulava di colore e movimento, piano piano, si svuota e lascia il posto al niente...



Rientriamo in albergo con i nostri ragazzi e una coda di altri ragazzi, tutti imprecano mentre Alice ha già cancellato le loro canzoni dall'iPod e sta togliendo le spillette dal suo zaino. Io e Domenico non sappiamo come tirarle su il morale. Propongo una cena in hotel, al diavolo i panini, forse un piatto di tortellini un sorriso glielo strappa! Alice non tocca cibo, solo al dessert riusciamo a farle dire un piccolo sì, Lorenzo condisce la sua pizza con improperi vari, alla delusione subentra sempre la rabbia. I tortellini non ci sono, io e Domenico scornati per la seconda volta.



I ragazzi navigano in Rete e leggono ogni rigo, scoprono che il cantante stava già male dalle prime ore del mattino, è stato ricoverato alle 20, mentre noi facevamo ritorno all'albergo già sfrecciava verso Milano per prendere il primo volo che lo riportasse in patria. L'indomani a colazione le facce non sono molto diverse, ai tavoli dell'hotel ci sono tutti ragazzi giovani che erano lì per il concerto, nessuna maglietta dei Green Day ora (tutte archiviate), nessun colore né sui loro visi né tra i loro capelli, ancora qualche commento. Certo ce l'eravamo immaginato diverso questo risveglio.



Rientriamo a Milano con la pioggia battente che sembra voler lavare un qualcosa da dimenticare in fretta. La macchina inghiotte la strada, nell’abitacolo silenzio: solo la voce di Freddie Mercury riscalda i nostri cuori e con le note di "Who wants to live forever" e "We will rock you" ci scuotono e ci ricordano che il rock va oltre ogni delusione e non muore mai.



W Freddie Mercury, W i Queen!

E.